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Пасхальная выпечка с итальянским шармом от BBC Good Food

17:07, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Панеттоне — традиционная итальянская выпечка родом из Милана. Этот пышный и вкусный кекс, название которого дословно можно перевести как «хлеб роскоши», в Италии готовят на Рождество и Пасху.

Отличие панеттоне от наших куличей в рецептуре и процессе приготовления.

В Тбилиси итальянские кексы перед Пасхой можно найти на полках супермаркетов – панеттоне в красивых упаковках грузинским покупателям предлагают по ценам, которые значительно превышают стоимость традиционных пасхальных куличей.

BBC Good Food рассказывает, как приготовить идеальный панеттоне в домашних условиях.

Ингредиенты:

5 столовых ложек теплой воды (45 °С)

2 пакетика быстродействующих сухих дрожжей (15г)

500 г пшеничной муки

125 мл теплого молока

125 г сахарной пудры

4 яйца

2 яичных желтка

1 чайная ложка экстракта ванили

170 г несоленого сливочного масла

325 г разных цукатов и изюма

1/2 чайной ложки тертой лимонной цедры

2 столовые ложки апельсиновой цедры

1 столовая ложка сливок

Приготовление:

Половину дрожжей развести в воде и хорошо хорошо помешать, чтобы они полностью растворились. Затем добавить 80 грамм муки, вновь размешать и поставить в теплое место на 30 минут. Эта масса должна вдвое увеличиться в размерах.

Другую половину дрожжей разбавить в теплом молоке.

Затем взбить миксером яйцо, желток, сахар и ваниль. Добавить сюда дрожжи – и разбавленные в молоке, и разбавленные в воде. Все хорошо смешать.

Оставшееся масло и муку смешать. Добавить к взбитой миксером массе. Вымесить все до однородности. Добавить сухофрукты и цедру. Еще раз все смешать.

Затем переложить в емкость, смазанную маслом и поставить в теплое место. За следующие два часа тесто должно поднять и увеличиться в объеме в два раза.

Поднявшееся тесто разделить на три части и положить в формы, заранее смазанные маслом и присыпанные мукой. Подождать, пока тесто опять поднимется.

На весь процесс потребуется два часа. Все это время тесто должно находиться в теплом месте.

Тесто в формах сверху смазать желтком и поставить в духовку на 190 градусов. Выпекать 10 минут. Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать еще 30 минут. Чтобы верх кекса не пригорел, его следует прикрыть фольгой.

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