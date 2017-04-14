Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Стиль жизни

Пасхальная выпечка с итальянским шармом от BBC Good Food

17:07, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Панеттоне — традиционная итальянская выпечка родом из Милана. Этот пышный и вкусный кекс, название которого дословно можно перевести как «хлеб роскоши», в Италии готовят на Рождество и Пасху.

Отличие панеттоне от наших куличей в рецептуре и процессе приготовления.

В Тбилиси итальянские кексы перед Пасхой можно найти на полках супермаркетов – панеттоне в красивых упаковках грузинским покупателям предлагают по ценам, которые значительно превышают стоимость традиционных пасхальных куличей.

BBC Good Food рассказывает, как приготовить идеальный панеттоне в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • 5 столовых ложек теплой воды (45 °С)
  • 2 пакетика быстродействующих сухих дрожжей (15г)
  • 500 г пшеничной муки
  • 125 мл теплого молока
  • 125 г сахарной пудры
  • 4 яйца
  • 2 яичных желтка
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • 170 г несоленого сливочного масла
  • 325 г разных цукатов и изюма
  • 1/2 чайной ложки тертой лимонной цедры
  • 2 столовые ложки апельсиновой цедры
  • 1 столовая ложка сливок

Приготовление:

Половину дрожжей развести в воде и хорошо хорошо помешать, чтобы они полностью растворились. Затем добавить 80 грамм муки, вновь размешать и поставить в теплое место на 30 минут. Эта масса должна вдвое увеличиться в размерах.

Другую половину дрожжей разбавить в теплом молоке.

Затем взбить миксером яйцо, желток, сахар и ваниль. Добавить сюда дрожжи – и разбавленные в молоке, и разбавленные в воде. Все хорошо смешать.

Оставшееся масло и муку смешать. Добавить к взбитой миксером массе. Вымесить все до однородности. Добавить сухофрукты и цедру. Еще раз все смешать.

Затем переложить в емкость, смазанную маслом и поставить в теплое место. За следующие два часа тесто должно поднять и увеличиться в объеме в два раза.

Поднявшееся тесто разделить на три части и положить в формы, заранее смазанные маслом и присыпанные мукой. Подождать, пока тесто опять поднимется.

На весь процесс потребуется два часа. Все это время тесто должно находиться в теплом месте.

Тесто в формах сверху смазать желтком и поставить в духовку на 190 градусов. Выпекать 10 минут. Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать еще 30 минут. Чтобы верх кекса не пригорел, его следует прикрыть фольгой.

Комментарии

Related Articles

  • Глава МИД Украины посетит Грузию на следующей неделе

    Глава МИД Украины посетит Грузию на следующей неделе

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию 21 апреля, заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в интервью телекомпании «Имеди». Первый дипломат Украины планировал посетить Тбилиси 17-18 марта, однако визит отложили из-за ухудшения состояния его здоровья. «21 апреля Грузию посетит министр иностранных дел Украины. Думаю, после этого более ясным станет

  • В Тбилиси скончалась известная грузинская телеведущая Жаннета Арчвадзе

    В Тбилиси скончалась известная грузинская телеведущая Жаннета Арчвадзе

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В Тбилиси на 87-ом году ушла из жизни известный грузинский диктор и телеведущая Жаннета Арчвадзе, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии. Народная артистка Грузинской ССР работала на грузинском телевидении со дня его основания. На протяжении многих лет Арчвадзе вела как информационную программу «Моамбе», так и другие художественные, научные-образовательные и детские телепередачи.

  • На Пасху в Тбилиси ограничат движение трансорта

    На Пасху в Тбилиси ограничат движение трансорта

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В связи с празднованием Пасхи, 16-17 апреля в Тбилиси будут действовать ограничения на дорогах, ведущих к кладбищам, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии. К Сабурталинскому кладбищу автомобили смогу проехать от проспекта Важа-Пшавела по улицам Сандро Эули и Университетской. Территорию кладбища машины покинут по Университетской лице в направление улицы Тамарашвили. К

166
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия