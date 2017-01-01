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Патриарх: Я смотрю на будущее Грузии с надеждой

1:29, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Глава Грузинской Православной Церкви поздравил жителей страны с Новым годом и благословил страну.

«Сердечно приветствую всех и поздравляю с Новым годом! Сегодня мы должны думать о нашем прошлом и, в первую очередь, благодарить Господа за ту огромную благодать, которую он даровал нам. Мы должны благодарить Господа за те испытания, за ту любовь, которую нам отдал Господь», — сказал Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй в своем новогоднем обращение.

«Мы должны благодарить наших родителей за их молитвы, мы должны проявлять к ним особую благодарность и уважение», отметил Илия Второй.

«Дай Бог, чтобы будущий год был счастливым, мирным и радостным. Мы должны смотреть на будущее с надеждой и должны думать о родине. Родина — в первую очередь», — сказал Патриарх.

Патриарх призвал подумать о том, что мы сделаем в новом году и что мы сделаем для родины.

«Ни один человек не должен остаться без дела . Труд должен быть направлен на благо родины. Я смотрю на будущее с надеждой, также с надеждой смотрю на будущее Грузии. Сегодня я хочу благословить Абхазию, Цхинвальский регион, всю Грузию и пожелать, чтобы настало время, когда мы вместе будем радоваться, вместе будем праздновать наше единство, наше счастье. Да благословит вас и всю Грузию Господь. Будьте счастливы! Аминь», — сказал Патриарх.

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