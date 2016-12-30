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Патриарха Грузии осмотрел приехавший из Германии врач

13:54, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию Второго осмотрел специально прибывший в Тбилиси немецкий врач, сообщила корр. «Новости-Грузия» заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии Цисана Шартава.

Самочувствие Илии Второго ухудшилось несколько дней назад. Из-за болезни он не смог присутствовать на торжественной литургии в честь 39-летия со дня своей интронизации. У патриарха диагностировали вирусную инфекцию на фоне высокой температуры.

В настоящее время состояние патриарха стабильное, однако на фоне инфекции, в желчном пузыре наблюдается воспалительный процесс. Стоял вопрос о проведении операции.

«Его состояние стабильное, патриарх чувствует себя хорошо. В желчном пузыре есть образование камней из-за чего в повестке дня стоял вопрос проведения операции. Немецкий врач уже осмотрел патриарха, он доволен курсом лечения, назначенным грузинскими врачами, он ничего не поменял. Сейчас мы наблюдаем за состоянием здоровья патриарха», — сказала Шартава.

По ее словам, специалист из Германии считает, что необходимости хирургического вмешательства нет.

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