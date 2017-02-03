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Патриархия  дала гражданам Грузии напутствия перед поездками в Европу 

20:24, Февраль 3, 2017

 

Делегация Патриархии Грузии во время посещения Европарламента и Еврокомиссии в Брюсселе в ноябре 2016 года. Фото посольства Грузии в Бельгии.

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  Патриархия Грузии поздравила население страны с решение Европарламента поддержать визалиберализацию для Грузии.

В распространенном сегодня  заявлении Патриархия советует гражданам быть более ответственными и обязательными для того, чтобы с достоинством предстать в Европе.

Заявление Патриархии:

«Выражаем радость по поводу того, что гражданам Грузии предоставлена возможность путешествовать без виз в пространстве Евросоюза. Это положительная оценка и признание нашей страны. В то же время это и определенный экзамен.

Наш народ должен быть более ответственным и обязательным для того, чтобы достойно предстать в европейских странах, так как каждое наше действие говорит как о нашей личности, так и о нашей родине.

Также  долг каждого из нас стремиться не только принять и использовать те ценности, которыми характеризуется европространство, но и  внести наш вклад в его развитие. Это станет возможным если мы познакомим Европу с нашей  культурой, нашей историей и традициями. Так что открывается широкое поле деятельности и мы должны предпринять осознанные шаги.

Всех поздравляем с этим достижением и просим Господа даровать нам укрепление   веры, спокойствие и благополучие».

Следует отметить, что в ноябре 2016 года делегация высокопоставленных духовных лиц Патриархии Грузии впервые побывала в Брюсселе с ознакомительными визитом.

Православные священнослужители провели информационные встречи в штаб-квартире НАТО, со структурами Европейского союза, а также в Европейском парламенте  с 7 по 12 ноября 2016 года.

По итогам этого визита Патриархия Грузии распространила заявление, в котором было подчеркнуто, что руководство грузинского духовенства  имело неверное представление в отношении политики НАТО и структур Европейского союза.

В ходе визита представители Патриархии убедились в том, что в странах Евросоюза изучение религии включено в школьную программу в разных формах, исходя из запросов населения. Кроме того,  внесение пункта в конституцию, согласно которому, брак это союз между мужчиной и женщиной, не является препятствием процессу евроинтеграции, как утверждают многие критики подобной инициативы.

 

 

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