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Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

18:34, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец, — заявил вице-президент США Майкл Пенс, посетивший сегодня демилитаризованную зону, которая разделяет Корейский полуостров на два государства – Республику Корею и КНДР.

«Был период стратегического терпения, но теперь он закончен», — цитирует Майкла Пенса Reuters.  По словам американского вице-президента, в отношении КНДР могут быть применены любые меры и Северной Корее «не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками».

Вице-президент США прибыл в Сеул в рамках турне по странам и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня он проведет переговоры с с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Ге Аном.

Следующую остановку Пенс сделает в Японии. Сегодня же, выступая в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокационных действий, соблюдать резолюции ООН и отказаться от развития ядерной программы.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В течение года КНДР произвела более 20 ракетных пусков.

 

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