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Перед выходными лари немного укрепился по отношению к доллару и евро

11:10, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. В результате торгов на валютном аукционе, проведенных 28 апреля, лари укрепился по отношению к доллару и евро.

Согласно новому курсу, установленному Национальным банком Грузии, на выходных 1 доллар будет стоить 2.4416 лари, что на 3 тетри меньше по сравнению с действующим в пятницу курсом.

Также согласно новому курсу, 1 евро стоит 2.6701 лари. По сравнению с прошлым курсом это меньше на 2 тетри.

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