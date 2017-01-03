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Переодетый в Санта Клауса грабитель напал на супермаркет в Батуми

13:43, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. В новогоднюю ночь одетый в костюм Санта Клауса мужчина ограбил супермаркет в Батуми.

Это произошло в турецком супермаркете «Ялчин», расположенном на улице Пиросмани сразу после полуночи. Грабитель был вооружен пистолетом.

«Как только настала полночь и раздались праздничные фейерверки, в дверь постучался молодой человек в костюме Санты. Он сказал, что поздравляет нас. Ему открыли дверь, он зашел в магазин, сначала поздравил сотрудников с Новым годом, а потом достал оружие и сказал, что будет стрелять, если мы не отдадим ему деньги. Сотрудники запаниковали и отдали ему деньги из кассы – около 40 тысяч лари (около 13 тысяч долларов)» — передает агентство Интерпресс подробности происшествия со слов очевидцев.

По данным МВД, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье разбой, подозреваемый пока не задержан.

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