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Первые лица Грузии поздравили население с Днем Святого Георгия

21:40, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Грузинская Православная сегодня отмечала день Святого Георгия – одного из самых почитаемых в Грузии святых.

Президент, премьер-министр и члены правительства поздравили жителей страны с этим праздником, приняв участие в торжественных богослужениях, проходивших сегодня во всех храмах Грузии.

Премьер Георгий Квирикашвили присутствовал на службе в Кашветской церкви имени Святого Георгия в центре Тбилиси. Богослужение там провел Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, который лично поздравил Георгия Квирикашвили с праздником.

«Я поздравляю вас с этим великим праздником — Гиоргоба. Святой Георгий особенно близок нам, каждой семье. Я рад, что на службе присутствует его превосходительство премьер-министр, господин Георгий Квирикашвили, я поздравляю его с Гиоргоба. Пусть Святой Георгий хранит вас и помогает в сложных делах. Пусть господь дарует вам долгие лета», — сказал Илия Второй.

Президент Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа отпраздновали день Святого Георгия в Душети, в церкви Святого Григола. После службы президент передал церкви икону.

«Я хочу отсюда поздравить вас с днем памяти Святого Георгия – символа нашей силы, и пожелать вам силы и успехов» — сказал Маргвелашвили.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе принял участие в праздничной службе в городе Амбролаури в высокогорном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети в храме иконы Иверийской Божьей матери.

«Поздравляю вас с Гиоргоба, поздравляю всю Грузию. Святой Георгий — символ победы добра над злом, и я хочу пожелать добра нашей стране», — сказал Кобахидзе.

В Грузии день Святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды в год — 6 мая и 23 ноября. Ноябрьская дата имеет статус государственного праздника и официального выходного.

Георгий Победоносец — всадник, поражающий змия, запечатлен на государственном гербе страны.

Согласно религиозному преданию, праздник был основан Святой Нино, христианской просветительницей Грузии. Считается, что она была родственницей Святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство. В средние века в разных уголках страны во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году.

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