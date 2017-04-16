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Первые лица Грузии поздравили верующих с Пасхой

12:00, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Первые лица Грузии встретили праздник Воскресения Христова в разных храмах страны, где минувшей ночью прошли торжественные богослужения. Президент, премьер-министр и члены правительства поздравили жителей Грузии с главным христианским праздником.

Премьер Георгий Квирикашвили в пасхальную ночь присутствовал на литургии в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, где праздничное богослужение провел Католикос-Патриах всея Грузии Илия Второй. Квирикашвили сопровождали представители парламентского большинства, члены кабинета министров, мэр Тбилиси Давид Нармания, а также председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

«Я уверен, что наша страна обязательно проведет год успешно и возвратит ту славу, по которой все мы так скучаем. Вероятно, в первую очередь для этого необходимо вернуть взаимную любовь и объединить нацию. Величие страны не может быть достигнуто без объединения нации», — сказал премьер.

Он напомнил о словах, прозвучавших в пасхальном послании Илии Второго, и заявил, что для сильной Грузии также необходимо единение духовенства и мирян.

Президент Георгий Маргвелашвили поздравил население с Пасхой из Душети. Глава государства посетил пасхальную службу в церкви Святого Николоза.

«Двадцать веков назад Спаситель отправился в преисподнюю за наши грехи и воскрес для того, чтобы дать новую жизнь роду человеческому. Каждый год мы празднуем победу любви и добра над злом. Христос Воскрес! Поздравляю всех!», — поздравил президент верующих.

Глава оборонного ведомства Леван Изория, вместе с высокопоставленными военнослужащими и рядовыми солдатами ВС Грузии, присутствовал на торжественном богослужении в храме Святых Архангелов на территории министерства обороны Грузии. Пасхальную службу там провел главный капеллан Вооруженных сил Грузии Давид Лондаридзе.

Изория поздравил с праздником Воскресения Христова население Грузии, грузинских военнослужащих и миротворцев, участвующих в международных миссиях за рубежом.

Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили вместе с членами семьи в пасхальную ночь посетил храм Святого Георгия, действующий на базе первого дивизиона Департамента по особым заданиям МВД Грузии.

Мгебришвили поздравил с Пасхой полицейским и пожелал им успехов.

После празднования Пасхи началась Пасхальная неделя, когда верующие поздравляют друг друга с воскрешением Христа. Всю неделю в храмах будут проводится праздничные богослужения. На второй день после Пасхи традиционно в Грузии верующие отправляются на кладбище, чтобы помянуть умерших. Этот день в Грузии выходной.

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