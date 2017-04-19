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Первый день Tbilisi Fashion Week посвятят легендарной Софико Чиаурели

9:00, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Сегодня в Тбилиси открывается Неделя моды Tbilisi Fashion Week, первый день которой посвящен Софико Чиаурели. В этом году в Грузии отмечают восьмидесятилетний юбилей со дня рождения легендарной актрисы театра и кино.

Тематика первого вечера Tbilisi Fashion Week отражает стиль и образы актрисы, которая создала целую эпоху в грузинском кинематографе. Показ в честь Софико Чиаурели пройдет на тбилисском винном заводе №1.

В ходе представления модели оживят сцены из киномюзикла «Мелодии Верийского квартала» с танцами прачек, а также мотивы из фильма Сергея Параджанова «Цвет граната», где Чиаурели сыграла все главные роли.

Начало тематического вечера в 18:30. Вход на мероприятие исключительно по приглашениям и аккредитациям.

Все главные события пятнадцатого сезона Tbilisi Fashion Week будут проходить с 20 по 23 апреля в Музее истории Тбилиси «Карвасла» имени Иосифа Гришашвили (улица Сиони, 8).

В этом году участниками Tbilisi Fashion Week станут молодые изайнеры и бренды: Мариам Гвасалия, LTFR, Ани Датукишвили, Woyoyo, Элене Гиоргадзе, Ethere Accesoires, Саломе Ткабладзе, Atelier 27, Лаша Джохадзе, Laboratory The Window, Гиорги Татанашвили и другие.

На Tbilisi Fashion Week вновь пройдут показы украинского бренда Lara Quint и лондонского ZDDZ, дефиле которых украшают Недели мод многих мировых столиц.

Грузинские и иностранные дизайнеры представят коллекции сезона осень-зима 2017.

Освещать Tbilisi Fashion Week приглашены VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), Harper’s BAZAAR (США), Marie Claire (Франция, Монако), OFFICIEL (Украина) и другие.

В Тбилиси также ждут байеров от известных брендов: Harvey Nichols (Гонконг), Rijoux Store (Тель-Авив, Израиль), Concept Store PORTA 9 (Россия), Al Duca D»acosta (Венеция), Joseph Store (Лондон, Великобритания) – именно они должны представить фэшен-индустрии новинки грузинской моды.

Для гостей Tbilisi Fashion Week Национальная администрация туризма Грузии проведет экскурсионный тур по Тбилиси.

В этом году на Tbilisi Fashion Week стартует новый проект TALK, который пройдет в сотрудничестве с грузинским рекламным онлайн-изданием Marketer.ge.

На площадке этого проекта 20 апреля состоится беседа на тему «Брендинг и коммуникации», которую проведут ведущие специалисты Института Марангони — одного из самых престижных Школ в сфере моды и дизайна.

Tbilisi Fashion Week традиционно проходит в столице Грузии дважды в год – весной и осенью. В этом году мероприятие пройдет при поддержке министерства экономики и устойчивого развития Грузии, министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также мэрии Тбилиси.

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