Первый день Tbilisi Fashion Week посвятят легендарной Софико Чиаурели
ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Сегодня в Тбилиси открывается Неделя моды Tbilisi Fashion Week, первый день которой посвящен Софико Чиаурели. В этом году в Грузии отмечают восьмидесятилетний юбилей со дня рождения легендарной актрисы театра и кино.
Тематика первого вечера Tbilisi Fashion Week отражает стиль и образы актрисы, которая создала целую эпоху в грузинском кинематографе. Показ в честь Софико Чиаурели пройдет на тбилисском винном заводе №1.
В ходе представления модели оживят сцены из киномюзикла «Мелодии Верийского квартала» с танцами прачек, а также мотивы из фильма Сергея Параджанова «Цвет граната», где Чиаурели сыграла все главные роли.
Начало тематического вечера в 18:30. Вход на мероприятие исключительно по приглашениям и аккредитациям.
Все главные события пятнадцатого сезона Tbilisi Fashion Week будут проходить с 20 по 23 апреля в Музее истории Тбилиси «Карвасла» имени Иосифа Гришашвили (улица Сиони, 8).
В этом году участниками Tbilisi Fashion Week станут молодые изайнеры и бренды: Мариам Гвасалия, LTFR, Ани Датукишвили, Woyoyo, Элене Гиоргадзе, Ethere Accesoires, Саломе Ткабладзе, Atelier 27, Лаша Джохадзе, Laboratory The Window, Гиорги Татанашвили и другие.
На Tbilisi Fashion Week вновь пройдут показы украинского бренда Lara Quint и лондонского ZDDZ, дефиле которых украшают Недели мод многих мировых столиц.
Грузинские и иностранные дизайнеры представят коллекции сезона осень-зима 2017.
Освещать Tbilisi Fashion Week приглашены VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), Harper’s BAZAAR (США), Marie Claire (Франция, Монако), OFFICIEL (Украина) и другие.
В Тбилиси также ждут байеров от известных брендов: Harvey Nichols (Гонконг), Rijoux Store (Тель-Авив, Израиль), Concept Store PORTA 9 (Россия), Al Duca D»acosta (Венеция), Joseph Store (Лондон, Великобритания) – именно они должны представить фэшен-индустрии новинки грузинской моды.
Для гостей Tbilisi Fashion Week Национальная администрация туризма Грузии проведет экскурсионный тур по Тбилиси.
В этом году на Tbilisi Fashion Week стартует новый проект TALK, который пройдет в сотрудничестве с грузинским рекламным онлайн-изданием Marketer.ge.
На площадке этого проекта 20 апреля состоится беседа на тему «Брендинг и коммуникации», которую проведут ведущие специалисты Института Марангони — одного из самых престижных Школ в сфере моды и дизайна.
Tbilisi Fashion Week традиционно проходит в столице Грузии дважды в год – весной и осенью. В этом году мероприятие пройдет при поддержке министерства экономики и устойчивого развития Грузии, министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также мэрии Тбилиси.