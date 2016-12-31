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Петарда взорвалась в руках женщины в Телави

18:51, Декабрь 31, 2016

ТБИЛИСИ, 31 декабря – Новости-Грузия. Женщина средних лет пострадала при попытке взорвать петарду в городе Телави, в Кахетии, сообщает телеканал «Имеди».

Пиротехнический снаряд взорвался прямо в ее руке. Она была госпитализирована в реферальную больницу Телави с ожогами и рваными ранами конечностей.

Менеджер клиники Заза Коплатадзе рассказал журналистам, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда ее доставили в больницу.

«Петарда взорвалась у нее в левой руке. В результате, был потерян 2-ой, 3-ий и 4-ый пальцы рук, на руке получены ожоги второй степени. Поскольку пациент была пьяна и отказывалась от медицинского вмешательства, дежурный врач был вынужден вызвать патруль», — сказал Коплатадзе.

Сегодня министерство внутренних дел Грузии снова распространило специальное предупреждение в связи с приближением новогодних праздников. Население страны призвали соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники.

Ведомство напоминает, что к взрывчатым веществам необходимо относиться с особой осторожностью и использовать их только по инструкции.

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