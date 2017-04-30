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Планируемый приезд в Грузию байкеров «Ночные волки» — мнения экспертов

15:20, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Возможный приезд в Тбилиси к 9 мая российских байкеров «Ночные волки» продолжает оставаться в центре внимания общественности.

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что в условиях оккупации неприемлемо допускать в Грузии перформанс с участием людей, деятельность которых известна только из-за их близости с «ретроградными силами» в России и заявлениями в поддержку Кремля.

«Утверждать, что символы не имеют значения глупо, а «Ночные волки» символизируют именно имперские амбиции России, результатом чего и является расчленение нашей страны на три части путем оккупации», — сказал эксперт в интервью «Голосу Америки».

Он напомнил, о том, что власти Польши в прошлом году запретили «Ночным волкам» въезд на территорию страны.

Шарашенидзе считает, что если власти Грузии «не решаются» принять аналогичных радикальных мер, то по крайней мере, говорит эксперт, грузинские правоохранители не должны препятствовать акциям граждан, которые недовольны приездом в Грузию российских байкеров.

«Политика нынешних грузинских властей в отношении России исключительно осторожна и направлена на то, чтобы не раздражать Москву. Учитывая такой подход, прокремлевских байкеров конечно-же впустят в Грузию, но по крайней мере они должны почувствовать и то, как к ним тут относятся», — считает Шарашенидзе.

Эксперт Гия Хухашвили придерживается противоположного мнения.

Он соглашается с тем, что приезд «Ночных волков» неприятен для многих представителей грузинской общественности. Вместе с тем, Хухашвили считает, что власти Грузии не должны чинить препятствия российским байкерам, поскольку Грузия в отличие от России руководствуется законами.

«Так как против этой организации и ее лидера Залдостанова в Грузии не действуют санкции, я считаю, что они должны иметь возможность беспрепятственно въехать в страну. То же касается георгиевской ленты, она не запрещена в Грузии, так что не вижу проблемы в том, если кто-то будет её носить. Естественно при этом, те «Ночные Волки», которые собираются сюда приехать, не должны быть нарушителями грузинского законодательства, например, закона об въезде в оккупированные регионы», — сказал Хухашвили в своем комментарии для «Голоса Америки».

Согласно действующему закону, въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди, а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори. Если поездка в оккупированные регионы Грузии была туристического характера, правонарушителю грозит денежный штраф, но, если задержанное лицо посетило отколовшиеся регионы с целью сотрудничества с сепаратистскими властями, его могут отправить в тюрьму.

Представители «Русско-грузинского молодежного союза» на этой неделе заявили, что намерены отметить 72-ю годовщину победы над гитлеровской Германией перформансом, для участия в котором в Тбилиси приглашаются «Ночные волки». В частности, планируется приезд скандально известного лидера байкеров Александра Залдостанова по кличке «Хирург».

МВД Грузии позже заявило, что будет наблюдать за акцией с участием российских байкеров из мотоклуба «Ночные волки», и если их заявления и действия затронут суверенные интересы Грузии, правоохранители примут соответствующие меры.

Группа «Ночных волков» побывала в Тбилиси в 2015 году с целью отметить 70-летие победы над фашизмом. Их приезду сопутствовали акции протеста против российской оккупации. Участники акции заявляли, что в виду того, что Россия оккупирует грузинские территории, для них неприемлемы «георгиевские ленточки», которые используют российские байкеры.

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