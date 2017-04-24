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Погода на сегодня: в Тбилиси ветер и плюс 15 

11:05, Апрель 24, 2017

 

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия.  Сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, а в высокогорье – снег. Также в горах есть  опасность схода лавин и метель. На черноморском побережье шторм составит 4-5 баллов.

На больших и средних реках возможно значительное повышение уровня воды, а на маленьких реках — наводнение.

Сегодня в Тбилиси временами будет облачно, но в основном без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, временами усилиться до 20-25 метров в секунду. В пригороде возможно до 28 метров секунду.

Температура воздуха в столице прогреется до 15 градусов тепла.

В Западной Грузии временами ожидается повышение облачности. В большинстве районов в первой половине дня дождь, в высокогорье снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, в некоторых районах усилиться до 17-22 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ожидается 8-13 градусов тепла. В высокогорье будет минус 1 плюс 4.

В Восточной Грузии временами ожидается повышение облачности. В некоторых районах дождь, в высокогорье выпадет снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, временами может усилиться до 28 метров в секунду.

В Восточной Грузии в низине ожидается 11-16 градусов тепла. В высокогорье будет 3-8 выше нуля.

 

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