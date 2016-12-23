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Погода: на западе Грузии завтра потеплеет до +14

13:56, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. В ближайшие дни на территории Грузии сравнительно потеплеет, однако небольшие осадки в виде снега в горах сохраняться.

В субботу, 24 декабря:

На всей территории Грузии в основном будет без осадков и переменная облачность. Ветер на западе будет дуть со скоростью 17-22 метров в секунду, а на востоке — 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается минус 3 — плюс 2, а днем — 9-14 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 13-8, а днем – 0 плюс 5.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 7-2, местами температура может понизиться до минус 14 градусов, а днем будет 2-7 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 15-10, местами минус 21, а днем – минус 5-0.

В Тбилиси в основном будет без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью будет минус 5, а днем — 7 градусов выше нуля.

В воскресенье, 25 декабря:

В некоторых районах страны ожидается дождь, в горах выпадет снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 1-6, а днем — 4-9 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 12-7, а днем – минус 4 плюс 1.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 3 плюс 2, местами температура может понизиться до минус 6 градусов, а днем будет 5-10 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 13-8, местами минус 18, а днем – минус 5-0.

В Тбилиси в основном будет без осадков. Ночью будет минус 1, а днем — 8 градусов выше нуля.

В понедельник, 26 декабря:

На территории всей Грузии ожидаются осадки, в горах в виде снега. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 0-5 выше нуля, а днем плюс 4-9 градусов. В высокогорье ночью ожидается минус 10-5, а днем – минус 4 плюс 1.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 4 плюс 1, а днем будет 4-9 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 10-5, местами минус 15, а днем – минус 6-1.

В Тбилиси ожидаются небольшие осадки и переменная облачность. Ночью будет плюс 1, а днем — 7 градусов выше нуля.

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