Главное Новости

Погода в Грузии: дождливо и прохладно

13:15, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Дожди и сравнительно холодная погода сохранятся в Грузии завтра,11 апреля. Небольшие осадки ожидаются и 12 апреля, хотя температура воздуха постепенно повысится, а на западе страны достигнет 24 градусов тепла.

Во вторник, 11 апреля:

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду, временами он усилиться до 17-22 метров в секунду. Ночью ожидается 3 градуса тепла, а днем – 14.

Ночью в некоторых, а днем в большинстве районов как Западной, так и Восточной Грузии ожидается дождь, в высокогорье снег. Ветер на западе будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а на востоке может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 0 плюс 5, а днем — 10-15. В высокогорье ночью будет минус 5-0, а днем — 3-8 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 1-6 градусов тепла, а днем – 11-16. В высокогорье ночью будет минус 8-3, а днем – 3-8 выше нуля.

В среду, 12 апреля:

Ночью в Тбилиси ожидается кратковременный дождь, днем в основном будет без осадков. Временами ожидается повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью ожидается 5 градусов тепла, а днем – 18.

В некоторых районах как Западной, так и Восточной Грузии ожидается кратковременный дождь, в горах выпадет снег. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 1-6 градусов тепла, а днем — 19-24. В высокогорье ночью будет минус 6 — 1, а днем — 12-17.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 2-7 градусов тепла, а днем – 15-20. В высокогорье ночью будет минус 6-1, а днем – 10-15 градусов тепла.

Комментарии