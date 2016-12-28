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Прогноз погоды на Новый год в Грузии: будет тепло и без осадков

13:46, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Синоптики обещают погоду без осадков в Грузии в предновогодние дни – температура воздуха на западе прогреется до плюс 15, а на востоке до плюс 13 градусов.

В четверг, 29 декабря:

В Западной Грузии в основном будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах Восточной Грузии ожидается небольшой снег и туман. Ветер на западе будет дуть со скоростью 20-25 метров в секунду, временами может усилиться до 28 метров в секунду. На востоке сила ветра будет достигать 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 0 плюс 5, а днем — 10-15 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 8-3, а днем – минус 2 плюс 3.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 5-0, а днем будет 2-7 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 15-10, а днем – минус 3 плюс 2.

В Тбилиси в основном будет без осадков, переменная облачность. Ночью будет минус 1, а днем — 4 градуса выше нуля.

В пятницу, 30 декабря:

На западе и на востоке страны в основном будет без осадков, переменная облачность. В Западной Грузии ветер временами может усилиться до 17-22 метров в секунду, а в восточной части страны составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 3-8, а днем — 10-15 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 10-5, а днем – 0-5 градусов тепла.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 5-0, а днем будет 8-13 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 12-7, а днем – 0-5 градусов тепла.

В Тбилиси в основном будет без осадков, переменная облачность. Ночью будет минус 2, а днем — 12 градусов выше нуля.

В субботу, 31 декабря:

В Западной Грузии в основном будет без осадков, переменная облачность. В некоторых районах Восточной Грузии ожидается небольшой дождь, возможно туман. Ветер на западе будет дуть со скоростью 17-22 метров в секунду, а на востоке составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 1-6, а днем — 10-15 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 10-5, а днем – 0-5 градусов тепла.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 5-0, а днем будет 4-9 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 11-6, местами температура может понизиться до минус 16, а днем – минус 1 плюс 4.

В Тбилиси днем ожидается небольшой дождь и туман. Ночью будет минус 2, а днем — 7 градусов выше нуля.

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