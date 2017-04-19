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Погода в Грузии: плюс 20-25 и кратковременный дождь

13:50, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Грузии теплую погоду и кратковременные дожди в отдельных районах.

В четверг, 20 апреля:

В Тбилиси в основном будет без осадков. Ветер временами может усилиться до 17-22 метров в секунду. Ночью ожидается 8 градусов тепла, а днем – 24.

В Западной Грузии также в основном без осадков. Кратковременный дождь с грозой ожидается в Восточной Грузии. Ветер на западе будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а на востоке временами может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 2-7 градусов тепла, а днем — 21-26. В высокогорье ночью будет минус 4 плюс 1, а днем — 11-16 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем – 20-25. В высокогорье ночью будет минус 6-1, а днем – 10-15 выше нуля.

В пятницу, 21 апреля:

В Тбилиси в основном будет без осадков. временами ожидается повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью ожидается 11 градусов тепла, а днем – 24.

Дождь с грозой ожидается во второй половине дня в Западной Грузии. Дождливо будет и в некоторых районах на востоке страны. Сила ветра на западе временами может усилиться до 17-22 метров с секунду, а на востоке составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 11-16 градусов тепла, а днем — 19-24. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем — 12-17 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 7-12 градусов тепла, а днем – 20-25. В высокогорье ночью будет минус 1 плюс 4, а днем – 14-19 выше нуля.

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