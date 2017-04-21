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Погода в Грузии: синоптики обещают ураган, а в высокогорье — снег

14:32, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. В Грузии ожидается резкое ухудшение погоды – синоптики на выходных предсказывают ураганный ветер и осадки, а в высокогорье осадки в виде снега.

В субботу, 22 апреля:

В Тбилиси в основном будет без осадков. Ветер временами может усилиться до 20-25 метров в секунду, в пригороде до 30 метров в секунду. Ночью будет 10 градусов тепла, а днем – 15.

В Западной Грузии будет облачно, ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег. Кратковременный дождь с грозой ожидается в Восточной Грузии. Ночью в высокогорье снег. Временами повышение облачности. Ветер как в западной, так и в восточной части страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Временами может усилиться до 30 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем — 4-11. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем — 1-6 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 6-11 градусов тепла, а днем – 12-17. В высокогорье ночью будет минус 4 плюс 1, а днем – 5-10 выше нуля.

В воскресенье, 23 апреля:

Ночью в Тбилиси ожидается кратковременный дождь, временами повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью будет 6 градусов тепла, а днем – 20.

Ночью в некоторых, а днем в большинстве районов Западной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью в высокогорье выпадет снег. Кратковременный дождь ожидается в некоторых районах Восточной Грузии, в высокогорье снег. Сила ветра в западной части страны временами может усилиться до 25-30 метров в секунду, а в восточной до 20-25 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 6-11 градусов тепла, а днем — 22-27. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем — 17-22 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 6-11 градусов тепла, а днем – 12-17. В высокогорье ночью будет минус 3 плюс 2, а днем – 14-19 выше нуля.

В понедельник, 24 апреля:

Ночью и утром в Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, временами повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а ночью может усилиться до 28 метров в секунду. Ночью будет 6 градусов тепла, а днем – 17.

Ночью и утром в большинстве районов Западной Грузии ожидается кратковременный дождь. Ночью в высокогорье выпадет снег. Кратковременный дождь с грозой ожидается ночью в большинстве, а днем в некоторых районов Восточной Грузии. сила ветра на территории страны будет дуть со скоростью 20-25 метров в секунду, временами может усилиться до 28 метров в секунду.

Западной Грузии в низине ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем — 12-17. В высокогорье ночью будет минус 3 плюс 2, а днем — 5-10 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 3-8 градусов тепла, а днем – 15-20. В высокогорье ночью будет минус 4 плюс 1, а днем – 5-10 выше нуля.

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