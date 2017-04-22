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Погода в Грузии: ветер, осадки и повышение уровня воды в реках

18:28, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Сильный ветер и кратковременные дожди ожидаются на всей территории Грузии в ближайшие три дня — синоптики предупреждают о возможных наводнениях и ожидают повышения уровня воды в реках на 70-110 сантиметров.

Погода в воскресенье, 23 апреля

Ночью в некоторых, а днем в большинстве районов Западной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью в высокогорье выпадет снег. Кратковременный дождь ожидается в некоторых районах Восточной Грузии, в высокогорье снег.

Сила ветра в западной части страны временами может усилиться до 25-30 метров в секунду, а в восточной — до 20-25 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 8-13 градусов тепла, а днем — 20-25. В высокогорье ночью будет 0-5 градусов тепла, а днем — 15-20.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 2-7 градусов тепла, а днем – 15-20. В высокогорье ночью будет минус 3 — плюс 2, а днем – 12-17 выше нуля.

Ночью в Тбилиси ожидается кратковременный дождь, временами повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью будет 5 градусов тепла, а днем – 20.

Погода в понедельник, 24 апреля

Ночью и утром в большинстве районов Западной Грузии ожидаются кратковременные дожди. Ночью в высокогорье выпадет снег.

Кратковременный дождь с грозой ожидается ночью в большинстве, а днем в некоторых районах Восточной Грузии. Ветер будет дуть со скоростью 20-25 метров в секунду, а временами может усилиться до 30 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем — 12-17. В высокогорье ночью будет минус 3 — плюс 2, а днем — 6-11 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 3-8 градусов тепла, а днем – 15-20. В высокогорье ночью будет минус 4 — плюс 1, а днем – 4-9 выше нуля.

Ночью и утром в Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а ночью может усилиться до 30 метров в секунду. Ночью будет 6 градусов тепла, а днем – 17.

Погода во вторник , 25 апреля

Ночью и утром в большинстве районов Западной и Восточной Грузии ожидаются кратковременные дожди. Ночью в высокогорье выпадет снег. В Восточной Грузии возможна метель.

Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилиться до 20-25 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 2-7 градусов тепла, а днем — 8-13. В высокогорье ночью будет минус 4— плюс 1, а днем — 1-6 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 3-8 градусов тепла, а днем – 12-17. В высокогорье ночью будет минус 4 — плюс 1, а днем – 6-11 выше нуля.

Ночью в Тбилиси ожидается кратковременный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а ночью может усилиться до 20-25 метров в секунду. Ночью будет 6 градусов тепла, а днем – 15.

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