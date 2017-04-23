Показ грузинского дизайнера завершит Каспийскую неделю моды

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16:12, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Показ новой коллекции популярного грузинского дизайнера Гоги Никабадзе (Goga Nikabadze) закроет пятый сезон Каспийской недели моды (Caspian fashion week, CFW).

CFW — профессиональное событие в сфере моды, стоящее в сезонном календаре российских показов мод. Миссия мероприятия — развитие сотрудничества регионов и государств Прикаспия и повышение туристической привлекательности Астраханской области.

В этом году Каспийская неделя моды проходит с 20 по 24 апреля 2017 в Астрахани, в выставочном комплексе Цейхгауз в Астраханском кремле.

CFW представляет творчество дизайнеров России, Грузии, Беларуси, Казахстана и Италии.

Среди гостей Каспийской недели моды также модные блогеры, байеры, дизайнеры из различных городов России, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Туркмениста, а также дизайнеры-участники Russian Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В рамках Каспийской недели моды проходят показы дизайнеров Наиля Юнусов, Аделя Курносова, Дарьи Страховой, Арины Богановой, Маргариты Милославской, Анастасии Коваль, а также брендов Buttons, Kalina, Leya.me, Katana, Ura, Aida Studio, Yarmarka Kids и многих других.

Среди зарубежных модельеров — Ирина Нейбарт (Казахстан), Benetton и Calzedonia (Италия), а также Алена Горецкая (Беларусь).

Показ линии одежды Гоги Никабадзе состоится на Каспийской неделе моды сегодня, 23 апреля.

Гогу Никабадзе считают в России любимцем модных критиков, блогеров и стильных женщин. Свою первую коллекцию модельер родом из Батуми создал в возрасте 14 лет, а уже в 2001 появился его бренд GOGA NIKABADZE. Всю одежду, аксессуары и обувь Никабадзе создает в мастерской в Грузии. Как отмечает модельер, мессидж бренда – это «умная роскошь», одежда для настоящих любителей трендов, сочетающая в себе европейскую школу создания костюма и неуловимый восточный акцент.

Среди участников Каспийской недели моды есть еще один дизайнер грузинского происхождения – это Луиза Алханашвили (Luiza Alkhanashvili), выпускница Волгоградского технологического колледжа. Молодой модельер уже несколько лет успешно занимается дизайном одежды в Волгограде.