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Полицейский атташе Франции выступил с лекцией в Академии МВД Грузии

12:13, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  Атташе внутренней безопасности посольства Франции в Грузии Бруно Балдук выступил с публичной лекцией в Тбилиси.

В  Академии МВД Грузии  Бруно Балдук рассказал о принципах работы полиции Франции в сфере контроля за распространением наркотиков.

«Рад, что у меня появилась возможность рассказать студентам Академии МВД о  борьбе с незаконным оборотом наркотиков… Я сам начал работать над этими вопросами еще будучи  студентом академии полиции и посвятил этому  свою  карьеру», — сказал Бруно Балдук.

Проект  «Публичные лекции для студентов Академии МВД» начался несколько месяцев. С лекциями в Полицейской академии уже выступили предстваители академических кругов, госслужащие и специалисты в сфере права.

В декабре 2016 года  с лекцией об истории конституционализма в Грузии перед студентами выступил спикер парламента страны Ираклий Кобахидзе.

 

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