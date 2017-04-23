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Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Гурии

15:56, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. 43-летний мужчина задержан в районе Ланчхути по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

При личном обыске обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли 168 таблеток наркотического вещества «субоксин».

По данным следствия, в результате наркологической проверки было установлено, что задержанный находится под воздействием наркотиков. Обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено по 6-й части 260 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.

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