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Полиция опросила депутата, которому разбили голову в здании парламента Грузии

11:44, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе был опрошен полицией в связи с инцидентом, произошедшем в здании парламента Грузии в Кутаиси.

Накануне в депутатской комнате произошел спор между депутатом от «Европейской Грузии» Георгием Канделаки и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Вано Зардиашвили.

Во время спора Канделаки бросил пепельницу, которая случайно попала в его же однопартийца Отара Кахидзе. До сих пор неизвестно, что стало причиной ссоры Канделаки с Зардиашвили.

«Его опросили, но я ничего не могу сказать дополнительно на данном этапе. Его опросили в Имеретии», — сказал сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел кор. «Новости-Грузия».

Возбуждено или нет уголовное дело в связи со случившимся, в МВД также не уточняют.

Сами участники инцидента отказываются рассказывать журналистам о подробностях случившегося.

Известно, что 19 апреля в парламенте выступал глава Службы Госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури. Недовольство оппозиции вызвало решение правящей партии закрыть вторую часть заседания.

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