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Полиция в Тбилиси ищет напавших на «Банк Грузии» грабителей

12:47, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Сотрудники МВД Грузии ведут поисково-следственные мероприятия по выявлению предполагаемых обвиняемых в разбойном нападении на филиал «Банка Грузии». Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД.

На филиал банка, расположенный в Глданском районе Тбилиси, напали минувшим вечером.

По данным СМИ, нападавших было двое. Они были вооружены и прикрывали лицо медицинской маской. Местные жители говорят, что этот филиал банка уже в третий раз становится объектом разбойного нападения.

Сколько денег удалось забрать грабителям ни в МВД, ни в самом «Банке Грузии» не сообщают.

Уголовное дело возбуждено по статье «разбой» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

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