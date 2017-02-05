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Послы США и Британии поздравили Грузию с решением Европарламента по визам

12:59, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Посол США в Грузии и глава дипмиссии Великобритании в стране поздравили Грузию с решением Европарламента об отмене визового режима с Евросоюзом.

«Я очень обрадовался, когда узнал о либерализации визового режима для Грузии. Это еще один важный шаг, который поможет Грузии присоединиться к евроатлантической семье. Я поздравляю страну с этим достижением», — сказал американский посол Ян Келли в эфире телекомпании «Имеди».

Посол Великобритании Джастин Маккензи Смит, в свою очередь, отметил, что Грузия предприняла множество усилий для достижения безвизового режима с ЕС.

«Я думаю, это очень хорошая новость для Грузии. Я знаю, что ваша страна очень много трудилась, чтобы достичь этого. Это означает то, что Грузия продвигается вперед, к европейскому и евроатлантическому обществу», — сказал Джастин Маккензи Смит журналистам.

Европарламент 2 февраля поддержал законодательное предложение о либерализации виз для Грузии. Нововведение позволит гражданам Грузии без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180.

В связи с решением Европарламента ранее Грузию поздравили посол Франции Паскаль Менье и руководитель дипмиссии Евросоюза в Грузии Янош Херман. Новость о скорой отмене виз для Грузии также приветствовали министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, еврокомиссар по вопросам соседской политики и расширения Йоханнес Хан и депутаты Европарламента.

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