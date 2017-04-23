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Поставки иранского газа в Грузию могут начаться в течение месяца

10:14, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Ирана, заявил в интервью агентству IRNA глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.

По словам Багери, Грузия уже приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана. «В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», — сказал глава управления.

В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран и Грузия подписали меморандум, который подразумевает прокачку в Грузию 40 миллионов кубометров газа. Камели отметил, что соглашение было подписано с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation, на четырехмесячный испытательный период.

Немного позже, летом 2016 года, заместитель министра энергетики Грузии Марьям Валишвили заявила, что правительство Грузии не заключило контрактов на поставку такого газа, а речь в данном случае идет о частной компании.

«Мы понятия не имеем об объемах, компаниях, которые подписали контракт, и о регионе, откуда будет поставляться газ», — сказала замминистра.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию. Небольшие объемы также поставляются из России.

Вопрос поставок иранского газа также обсуждался накануне в ходе встречи премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

Квирикашвили во главе правительственной делегации прибыл в Иран накануне.

Квирикашвили отправился в Иран спустя несколько дней после визита в Грузию главы МИД Ирана. Иранский дипломат посещал Тбилиси в начале этой недели во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана.

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