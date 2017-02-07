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Поток туристов в горной Аджарии увеличился на 107%

10:30, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. На 107% выросло количество визитеров в высокогорной Аджарии. Такие данные публикует департамент туризма и курортов Аджарии по итогам 2016 года.

Высокогорную Аджарию в прошлом году посетили 5 тысяч 513 визитеров. Особой популярностью пользовались туристические маршруты Мачахела (+244%), Хихани (+113) и Кеда (+99%).

Отмечается, что в высокогорной Аджарии выросло количество гостиниц семейного типа. В 2016 году туристов и визитеров обслуживали более 20 домов, что на 33% больше по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, на 52% выросло количество посетителей музеев в высокогорной Аджарии – там за год побывали 13 тысяч 628 человек.

В Батуми и в разных регионах Аджарии открыто девять туристических информационных центров, где можно получить детальную информацию о существующих в регионе туристических сервисах, местах и продуктах. Там же можно купить местную продукцию и сувениры. В 2017 году работу центров планируется модернизировать.

По последним данным департамента, число иностранных туристов, посетивших регион за 10 месяцев 2016 года, выросло на 19,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-октябрь прошлого года регион посетило 295,2 тысячи иностранцев.

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