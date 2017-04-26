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Пожилой житель села Адзви освобожден из цхинвальской тюрьмы

19:00, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. 68-летний Эльдар Гундишвили, задержанный ранее сегодня российскими военными, освобожден из цхинвальской тюрьмы, сообщает телеканал «Имеди».

Мужчину отпустили после того, как его родственники заплатили штраф в размере 2 тысяч рублей (около 30 долларов).

Гундишвили был задержан на территории села Адзви в Горийском районе. Российские пограничники арестовали пожилого мужчину, когда он вместе с односельчанами пас скот. Его обвинили в незаконном пересечении так называемой «границы», установленной после оккупации Цхинвальского региона.

Похищенный мужчина рассказал журналистам, что после задержания его отвезли на военную базу в Арцеви, а после – доставили в изолятор в Цхинвали.

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