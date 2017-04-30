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Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии

15:51, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Пожилой житель Зугдидской района был задержан российскими военными вблизи линии оккупации Абхазии по обвинению в переходе т.н. границы, сообщает телеканал «Рустави 2».

Т.н. пограничники арестовали 59-летнего Энвера Берия, когда он вместе со своим сыном работал в поле.

Инцидент произошел в селе Хурча, которое является единственным на правом берегу Ингури, контролируемым грузинской стороной.

Родственники Берия говорят, что за освобождение гражданина Грузии российские военные требуют от них 50 тысяч рублей (около 880 долларов). В настоящее время члены семьи пытаются собрать эту сумму.

Похищение граждан Грузии российскими военными близ линии оккупации происходят регулярно. Как правило, задержанные выходят на свободу после того, как только их семьи выплачивают денежный штраф в качестве выкупа. Сумма штрафа практически всегда составляет 2 тысячи рублей.

Напомним, на этой неделе в селе Хурча российские оккупационные силы возобновили работы по демаркации линии оккупации Абхазии. Военные перенесли т.н. границу в глубь села примерно на 300 метров.

Сегодня жители Хурча и представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» проводят в селе акцию протеста.

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