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Правительство Грузии проведет консультации с «Интер РАО» из-за обесценивания лари  

17:24, Апрель 25, 2017

 

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Грузинская сторона надеется на позитивный итог консультаций по вопросу инвестиционного спора с дочерними компаниями российского энергохолдинга «Интер РАО». Об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе в интервью телекомпании «Имеди».

Накануне стало известно, что нидерландские структуры Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. — дочерние компании «Интер РАО», направили письма на имя президента, министров иностранных дел, юстиции и энергетики Грузии.

Компании уведомили руководство Грузии намерены добиться компенсации своих инвестиций в связи с обесцениванием лари. В документах отмечается, что спор вызван нарушением Грузией своих обязательств по международному договору между Грузией и Нидерландами о стимулировании и взаимной защите интересов.

«На данном этапе представлено письменное требование, которое обосновывает позиции «Интер РАО» и в этом формате вопрос переведен на этап переговоров. Сейчас мы находимся в режиме консультаций и надеемся, что эти консультации завершатся позитивно и  дело не перейдет в арбитраж», — сказал Хмаладзе.

Silk Road владеет 75,11% компании тбилисских электросетей «Теласи» — пакет был куплен у правительства Грузии в 1998 году. Другая компания – Gardabani, в 2011 году стала  владельцем 100% акций  двух ГЭС — «Храми-1» и «Храми-2».

В письмах Gardabani и Silk Road не указывают, какую компенсацию собираются получить, однако  сообщают, что хотят разрешить спор путем переговоров, но сохраняют за собой право обратиться в международный арбитраж.

Последний раз потребительский тариф на электроэнергию в Тбилиси повышал в сентябре 2015 года, когда курс лари составлял 2,3 GEL/$. На сегодняшний день курс валюты составляет 2,4 GEL/$.

 

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