Главное Новости Общество

Верующие ждут схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

11:18, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Христиане всего мира 15 апреля отмечают Великую Субботу — торжественный день, который предшествует Пасхе.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи зажигается священный Благодатный огонь. О его схождении в Иерусалиме сегодня будут молиться десятки тысяч паломников, в том числе, и из Грузии. Уже с ночи верующие стали заполнять прилегающие к храму площади и улочки, чтобы потом попасть в число десяти тысяч человек, которых может вместить здание.

Благодатный огонь ежегодно нисходит накануне православной Пасхи. Первое упоминание об этом чуде относится еще к IV веку нашей эры.

Согласно традиции, Иерусалимский патриарх в одном подряснике заходит в Кувуклию, (сооружение скрывающее Гроб Господень), где установлена незажженная лампада с маслом, и молится о схождении Благодатного огня. За патриархом следует армянский предстоятель, который несет свечи для последующей передачи огня народу. Молитва продолжается до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое предпасхальное чудо.

В последние годы ожидание длится не слишком долго, и уже примерно через два часа своды огромного храма озаряются священным пламенем. От свечей патриарха начинают по цепочке зажигать свои свечи присутствующие, и уже в считанные мгновения огонь полыхает в руках у всех верующих.

Верующие считают, что Благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если огонь не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.

В Грузию, согласно традиции, Благодатный огонь будет доставлен к литании – ночному субботнему пасхальному богослужению. Благодатный Огонь прибудет спецрейсом в Тбилисский международный аэропорт и будет распространен по всем храмам.

Комментарии