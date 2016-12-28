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Правящая партия подготовила резолюцию о внешней политике Грузии

21:13, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Безальтернативными приоритетами Грузии является вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом сказано в проекте резолюции «О внешней политике Грузии», которую рассматривает парламент Грузии по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».

Проект резолюции уже поддержал парламентский комитет по внешним связям.

«Грузия продолжает путь к полной интеграции в Евросоюз. Соглашение об ассоциации не является окончательной целью отношений между Грузией и Евросоюзом … Власти Грузии продолжат целенаправленную работу, чтобы практически осуществить решение, принятое союзниками на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому, Грузия станет членом НАТО», — говорится в резолюции.

В проекте резолюции отмечается, что «целью правительства Грузии является углубление отношений с Соединенными Штатами Америки как с главным стратегическим партнером и союзником, в соответствии с Хартией стратегического партнерства».

«Власти Грузии будут уделят особое внимание внесению значительной лепты в военных операциях с целью укрепления международной безопасности и стабильности, борьбе с международным терроризмом и с организованной преступностью, а также превенции бесконтрольного распространения оружия массового уничтожения, обычного оружия и военной техники», — отмечено в проекте.

Приоритетом внешней политики Грузии является действенное использование геополитического расположения для транснациональных проектов и расширение экономических или отношений другого рода с восточными странами, сказано в документе.

«С целью осуществления внешнеполитических задач Грузия и в будущем продолжит укреплять качество демократии… Усилия власти будут направлены на то, чтобы на международной арене Грузия была представлена как стабильная и безопасная страна и лидер в регионе в плане демократического развития и успешных реформ», — отмечается в проекте резолюции.

Что касается отношений с Россией, то в проекте резолюции отмечается, что власти Грузии «продолжат проводить рациональную политику».

«Используя международные механизмы, Грузия продолжит рациональную политику с Россией, целью которой является минимализация внешнеполитических угроз, укрепление суверенитета Грузии и восстановление территориальной целостности», — отмечается в проекте резолюции.

Кроме того, «с помощью действенной и сбалансированной политики Грузия продолжит обеспечивать стабильность в регионе и вносить значительную лепту в развитие экономических, социальных и культурных связей», — сказано в документе.

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