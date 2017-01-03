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Празднование дня рождения Илии Второго перенесено на весну

16:05, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. Отменены все мероприятия, запланированные в честь празднования дня рождения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщил заместитель председателя отделения иностранных дел патриархии протоиерей Кахабер Гоготишвили.

При этом в патриархии отметили, что Илия Второй проведет рождественскую службу.

В связи с 84-летием патриарха 4 января был запланирован ряд мероприятий, в том числе гала-концерт в Театре оперы и балета имени Палиашвили. На вечере должны были выступить известные грузинские и иностранные исполнители. Отменен и торжественный прием в патриархии.

«Все мероприятия предположительно отложены до весны. Это связано с ухудшением состояния здоровья патриарха. Слава Богу, Святейший чувствует себя намного лучше, температуры больше нет, вирус тоже прошел, но мы не хотим, чтобы после перенесенной болезни он устал, именно поэтому решили отложить праздничные мероприятия», — сказал протоирей Гоготишвили.

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