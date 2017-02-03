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Председатель ОБСЕ лично посетил переговоры в Эргнети

21:26, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Действующий председатель ОБСЕ побывал сегодня близ оккупированного Цхинвальского региона и принял участие в переговорах в селе Эргнети.

Здесь традиционно проводится встреча представителей грузинской и осетинской сторон в рамках формата Механизмов по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ) при содействии наблюдателей ЕС и ОБСЕ.

Себастьян Курц, который является главой ОБСЕ с января 2017 года, ознакомился с форматом переговоров.

«Я ознакомился с ситуацией на месте. Я знаю, что положение очень сложное. Нелегко добиться прогресса. Наша главная цель – помочь людям, улучшить жилищные условия и наши представители помогают им в достижении этой цели» — сказал Курц после встречи в Эргнети.

На встрече грузинская и осетинская стороны обсудили инциденты зафиксированные за последний месяц и уделили особое внимание судьбе жителя Георгия Гиунашвили, который был задержан цхинвальскими властями. Грузинская сторона требует освобождения Гиунашвили.

Следующая встреча в Эргнети пройдет 3 марта. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

Абхазия и Цхинвальский регион были объявлены правительством Грузии оккупированными территориями после войны в августе 2008 года и признания Россией независимости этих территорий.

Вопросы совместного предотвращения инцидентов в зоне конфлкитов обсуждаются на Женевских переговорах, сопредседателем которых является ОБСЕ.

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