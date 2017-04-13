Главное Новости Экономика

Премьер Грузии хочет, чтобы Дарьяльская ГЭС стала туристическим объектом

15:26, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что Дарьяльская ГЭС, открывшаяся близ грузино-российской несколько дней назад, сможет стать популярным среди туристов объектом.

Глава грузинского правительства считает, что это «уникальное и очень интересное подземное сооружение» должны увидеть как можно больше людей.

«Во многих странах есть практика, когда подобные высокотехнологические инженерные сооружения демонстрируют как туристам, так и молодежи, школьникам. Я хочу, чтобы все увидели какие сложные работы были проделаны в нашей современной Грузии при участии наших компаний», — сказал Квирикашвили.

По его словам, Дарьяльская ГЭС — это абсолютно уникальная гидроэлектростанция, которая уже заполучила титул чемпиона среди новых проектов Центральной и Восточной Европы.

«Это самый лучший проект в направлении гидроэнергетики в Центральной и Восточной Европе. При участии Европейского банка и наших международных партнеров было инвестировано 123 миллиона долларов и построено абсолютно уникальное здание. Это самая крупная гидроэлектростанция, завершенная в независимой Грузии», — подчеркнул премьер.

Гидроэлектростанция, которая заработала на прошлой неделе, расположена на реке Терек в Дарьяльском ущелье Казбегского района. Мощность новой ГЭС составляет 108 мегаватт, а ежегодная выработка — 510 миллионов кВт/ч.

ГЭС объединяет пять тоннелей — 5,5 километровый, 500 метровый, два 300 метровых и один 150 метровый.

По расчету властей, благодаря ГЭС ежегодно местный бюджет будет пополняться на 2,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Кроме того, ежегодный импорт электроэнергии сократится на 200 миллионов кВт/ч.

Комментарии