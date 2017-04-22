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Премьер Грузии начал официальный визит в Иран

12:52, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с двухдневным официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Квирикашвили отправился в Иран во главе правительственной делегации, в которую вошли вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Гигла Абулашвили, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр спорта и по делам молодежи Тариэл Хечикашвили, а также советник премьера по внешним политике Тедо Джапаридзе.

Визит делегации призван содействовать значительному углублению грузино-иранских отношений.

Власти Ирана провели торжественную церемонию приветствия делегации. В аэропорту Тегерана Квирикашвили встречал первый вицепрезидент Ирана Эсхак Джахангири.

Квирикашвили отправился в Иран спустя несколько дней после визита в Грузию главы МИД Ирана. 18 апреля в Тбилиси прошел грузино-иранский бизнес-форум, на котором были достигнуты соглашения об углублении торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства и в плане инфраструктурных проектов. Иран также заинтересовался возможностью транзита товаров в Европу через Грузию.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут политический диалог в двухстороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.

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