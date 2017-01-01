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Премьер Грузии пообещал «год особых возможностей»

1:20, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в новогоднюю ночь пообещал, что новый 2017 год станет годом особых возможностей, и жители страны сумеют собственноручно превратить свои мечты и цели в реальность.

В телевизинном обращении Георгий Квирикашвили поздравил жителей Грузии с Новым годом и сказал, что им по силам изменить свою жизнь к лучшему.

«Когда наступает Новый год, у нас у всех есть собственные мечты, цели, устремления. Но всегда есть то, что нас объединяет – это наше желание, чтобы новый год принес радость и благополучие для нашей страны. Мы хотим, чтобы наша страна объединилась, стала экономически более сильной, истинно европейской демократической страной», — сказал Георгий Квирикашвили.

«В прошедшем году было много явлений – было много достижений и побед, но также были и трудности, и вызовы. Есть одна важная вещь — уже заложено основание правильного развития страны. В очень многих сферах мы достигли хороших результатов. Путь избран, намечены детальные планы. Сейчас важно вместе сделать конкретные шаги», — отметил премьер.

По словам Квирикашвили, «Новый год не меняет нас – мы можем сами изменить наш новый год».

«Мы вместе сумеем создать новый год развития, результатов, особенных успехов!», — подчеркнул премьер.

«Наша сила исключительно в единстве и в действии. Поэтому мы все вместе должны встать как одна сильная семья. Мы должны больше прислушиваться друг к другу, так как никто не поймет нас лучше чем мы сами. Мы должны действовать вместе, потому что никто не сделает за нас то, что должны сделать мы. Я точно знаю, что мы обязательно будем гордиться хорошими делами, сделанными вместе и достигнутым результатом. Я обещаю, что 2017 год на самом деле будет годом особенных возможностей», — сказал премьер.

«Я твердо верю, что у наших людей есть особенность использовать каждую возможность, чтобы собственными руками сделать реальностью свои мечты и цели. Используя эти возможности, мы вместе будем сильнее для благополучия нашей страны, для наших детей, наших родителей, для наших абхазских и осетинских сограждан, для наших эмигрантов, для наших солдат, которыми мы особенно гордимся. Мы вместе сумеем как можно быстрее вырастить нашу экономику, создать много рабочих мест и благополучных семей. Я точно знаю, что настанет день, когда мы скажем: «Мы смогли это вместе», — подчеркнул Квирикашвили.

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