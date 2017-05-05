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Премьер Грузии посетит США с официальным визитом

19:10, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 8 мая отправится с официальным визитом в США. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Официальный визит премьер-министра Грузии в США продлится до 10 мая.

Планируется встреча в Белом доме премьера Грузии с вице-президентом США Майком Пенсом и переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Запланированы также встречи главы правительства Грузии с председателями разных комитетов сената США, а также представителями американских экспертных кругов.

В состав грузинской правительственной делегации также войдут МИД Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

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