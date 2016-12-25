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Премьер-министр Грузии поздравил c Католическим Рождеством

12:24, Декабрь 25, 2016

ТБИЛИСИ, 25 декабря – Новости-Грузия. Премьер-министр Георгий Квирикашвили поздравил с Рождеством тех граждан Грузии, которые отмечают этот праздник 25 декабря.

«С сегодняшним днем поздравляю всех наших сограждан, которые отмечают праздник Рождества 25 декабря. Рождество дает нам веру в будущее и надежду. Желаю всем счастья, мира и благополучия», — говорится в поздравлении премьер-министра на официальном сайте правительства Грузии.

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников. Верующие празднуют рождение в городе Вифлееме Иисуса Христа.

25 декабря как дату Рождества Христова утвердил в 337 году папа римский Юлий I. С тех пор Рождество 25 декабря празднует весь христианский мир за исключением Русской, Иерусалимской, Сербской и Грузинской православных церквей, а также афонских монастырей в Греции, католиков восточного обряда и некоторых протестантов, придерживающихся юлианского календаря, согласно которому, Рождество отмечается 7 января.

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