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Премьер-министр Грузии в конце недели посетит Иран

13:40, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в конце недели направится с визитом в Иран. Об этом сообщил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе после встречи с главой МИД Ирана.

В администрации правительства Грузии уточнили, что визит премьера в Иран состоится 22-23 апреля.

Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Грузию накануне с двухдневным официальным визитом.

Сегодня же глава МИД Ирана проведет встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и примет участие в открытии грузино-иранского бизнес-форума.

«С точки зрения развития отношений меду странами очень важен запланированный визит премьер-министра Грузии в Иран, который состоится в конце текущей недели. Сегодня мы вместе детально рассмотрели вопросы подготовки визита, в том числе встречи, которые пройдут в Тегеране», — сказал Джанелидзе на совместной пресс-конференции с иранским коллегой.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что предстоящий визит премьер-министра Грузии в Иран будет значительно содействовать углублению двухсторонних отношений.

Мохаммад Джавад Зариф cчитает, что Грузия осуществляет последовательную и конструктивную внешнюю политику. Об этом он заявил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

На встрече были обсуждены вопросы активизации сотрудничества между Ираном и Грузией в сфере туризма, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и промышленности.

За последние 25 лет между странами сформировались тесные дипломатические и политические связи, отметил Джавад Зариф.

«Министр иностранных дел выразил надежду, что туристическая инфраструктура в Грузии будет еще больше развиваться и еще больше содействовать улучшению деловых отношений между двумя странами», — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны.

Кобахидзе, в свою очередь, отметил, что для сотрудничества и углубления экономических отношений особенно важна стабильность в регионе. Он подчеркнул, что парламент Грузии готов внести значительную лепту в углубление отношений двух стран.

Спикер ознакомил гостя с осуществленными и текущими в стране реформами и подчеркнул, что экономический рост Грузии является результатом последовательных реформ.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут политический диалог в двухстороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.

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