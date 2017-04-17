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Премьера оперы «Кармен» Бизе состоится в Тбилиси на этой неделе

14:44, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе состоится 20 апреля на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили.

В опере на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме будет солировать всемирно известная исполнительница, грузинское меццо-сопрано Анита Рачвелишвили (Кармен).

Партию Дона Хозе исполнит тенор Георгий Ониани, Эскамильо – Николоз Лагвилава, а Микаэлы – сопрано Ирина Таборидзе. В постановке также задействованы оперные певцы Ираклий Муджири, Тамаз Сагинадзе, Нино Чичуа, Нуца Закаидзе, Георгий Челидзе и Лаша Сеситашвили.

Постановочный состав оперы представляют – дирижер Заза Азмаипарашвили, режиссер Леван Цуладзе, сценограф Ираклий Авалиани, художник по костюмам Полина Рудчик и хореограф Гия Маргания. Постановка осуществлена при финансовой поддержке Международного благотворительного фонда «Карту».

Премьерные представления «Кармен» пройдут в театре 20, 21 и 27 апреля. Билеты на оперу можно приобрести в кассе театра и онлайн, на сайте tkt.ge.

Опера «Кармен» уже долгое время остается одним из самых популярных театральных представлений.

Интересно, что премьера «Кармен», состоявшаяся 3 марта 1875 года в Парижском театре «Опера-Комик», закончилась полным провалом. Парижане оказались не готовы к подобному реализму на сцене. Однако громкий отклик прессы и критиков сделали свое дело — только на сцене парижской Комической оперы в премьерный сезон прошло не менее пятидесяти спектаклей.

Спустя время «Кармен» надолго исчезла с парижских подмостков и была возобновлена лишь в 1883 году в редакции Эрнеста Гиро, который заменил разговорные диалоги речитативами, а также добавил несколько балетных сцен, использовав музыку из других произведений Жоржа Бизе.

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