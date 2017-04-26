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Премьеры Грузии и Румынии приняли декларацию о развитии отношений

17:03, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Углубить сотрудничество по всем направлениям договорились сегодня на встрече в Бухаресте премьер-министры Грузии и  Румынии

Георгий Квирикашвили и Сорин Гиндяну  отметили важность развития торгово-экономического, энергетического и транспортного сотрудничества как между двумя странами, так и в рамках Черноморского региона. Стороны приняли совместную декларацию о последующем развитии отношений.

«Грузия и Румыния являются странами древнейшей культуры, которые географически связаны. Черное море создает нам особое преимущество и способствует развитию широкомасштабного сотрудничества. Грузия и Румыния являются естественным мостом между Европой и Азией. Мы активно работаем над развитием этих возможностей. Соответственно, наша цель – максимальное освоение и использование транспортно-энергетического потенциала», — сказал Квирикашвили на пресс-конференции после переговоров.

В свою очередь, Гриндяну заявил, что для Грузии и Румынии интересны региональные проекты в сферах транспортировки и энергетики, которые ставят целью задействование коридора между Черным и Каспийским морями.

«У нас есть общая цель, что подразумевает поощрение инвестиций и повышение уровня торговли между нашими странами. С этой точки зрения есть огромный потенциал, который еще не освоен надлежащим образом. Вместе с премьер-министром мы решили ускорить этот процесс и активировать двухсторонний комитет экономического сотрудничества, что должно произойди путем проведения сессии с участием бизнесменов», — сказал Гриндяну.

Он указал на то, что заседание межправительственного комитета не проводилось после 2002 года и пообещал, что его деятельность возобновится в  кратчайшие сроки.

«Очень важно, чтобы румынские компании учли Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом», — отметил Гриндяну.

Глава румынского правительства поздравил коллегу с задействованием безвизового режима Грузия-ЕС.

Квирикашвили и грузинская правительственная делегация прибыли в Бухарест сегодня с  двухдневным официальным визитом. В рамках визита запланированы встречи премьера   с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану.
Квирикашвили также посетит прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией.

Грузия и Румыния сотрудничают в сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, морской торговли, культуры, науки и спорта. Наиболее приоритетными направлениями сотрудничества являются торговля, экономика, энергетика и транспорт.

Торговый оборот между Грузией и Румынией за первый квартал 2017 года составил более 44,3 миллиона долларов.

 

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