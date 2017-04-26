Премьеры Грузии и Румынии приняли декларацию о развитии отношений
ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Углубить сотрудничество по всем направлениям договорились сегодня на встрече в Бухаресте премьер-министры Грузии и Румынии
Георгий Квирикашвили и Сорин Гиндяну отметили важность развития торгово-экономического, энергетического и транспортного сотрудничества как между двумя странами, так и в рамках Черноморского региона. Стороны приняли совместную декларацию о последующем развитии отношений.
«Грузия и Румыния являются странами древнейшей культуры, которые географически связаны. Черное море создает нам особое преимущество и способствует развитию широкомасштабного сотрудничества. Грузия и Румыния являются естественным мостом между Европой и Азией. Мы активно работаем над развитием этих возможностей. Соответственно, наша цель – максимальное освоение и использование транспортно-энергетического потенциала», — сказал Квирикашвили на пресс-конференции после переговоров.
В свою очередь, Гриндяну заявил, что для Грузии и Румынии интересны региональные проекты в сферах транспортировки и энергетики, которые ставят целью задействование коридора между Черным и Каспийским морями.
«У нас есть общая цель, что подразумевает поощрение инвестиций и повышение уровня торговли между нашими странами. С этой точки зрения есть огромный потенциал, который еще не освоен надлежащим образом. Вместе с премьер-министром мы решили ускорить этот процесс и активировать двухсторонний комитет экономического сотрудничества, что должно произойди путем проведения сессии с участием бизнесменов», — сказал Гриндяну.
Он указал на то, что заседание межправительственного комитета не проводилось после 2002 года и пообещал, что его деятельность возобновится в кратчайшие сроки.
«Очень важно, чтобы румынские компании учли Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом», — отметил Гриндяну.
Глава румынского правительства поздравил коллегу с задействованием безвизового режима Грузия-ЕС.
Квирикашвили и грузинская правительственная делегация прибыли в Бухарест сегодня с двухдневным официальным визитом. В рамках визита запланированы встречи премьера с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану.
Квирикашвили также посетит прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией.
Грузия и Румыния сотрудничают в сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, морской торговли, культуры, науки и спорта. Наиболее приоритетными направлениями сотрудничества являются торговля, экономика, энергетика и транспорт.
Торговый оборот между Грузией и Румынией за первый квартал 2017 года составил более 44,3 миллиона долларов.