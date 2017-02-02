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Президент Грузии и дипломатический корпус отметили получение безвизового режима с ЕС   

19:09, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия.  Президент Грузии и представители дипломатического корпуса сегодня отметили предоставление стране безвизового режима с Евросоюзом.

Георгий Маргвелашвили пригласил  аккредитованных в Грузии дипломатов в президентскую резиденцию. Здесь они все вместе наблюдали за видеотрансляцией процесса голосования в Европейском парламенте в Брюсселе. После того, как голосование успешно завершилось, участники встречи распили шампанское.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто был частью этого важного политического достижения. Также благодарю послов за то прекрасное дело, которое они сделали в Грузии. Хочу поблагодарить ваши дружественные нам нации и евродепутатов, которые поддержали нашу страну» — заявил Маргвелашвили дипломатам.

Президент поблагодарил и власти Грузии. «Также выражаю благодарность представителям  исполнительной и законодательной власти, депуатам как прошлого, так и нового парламента, так как они достойно служили делу, которое поручил им народ, чтобы присоединить Грузию к Европе» — сказал Маргвелашвили.

Согласно решению Европарламента, с апреля граждане Грузии получат возможность без виз въезжать и оставаться в странах Шенгена в течение 90 из 180 дней с целью делового визита, туризма или встречи с родственниками.

 

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