Главное Новости Общество

Президент Грузии на Новый год помиловал 175 осужденных

13:04, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 175 осужденных, в том числе 14 женщин. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

Глава государства издал соответствующий акт помилования, который уже отправлен в министерство по исполнению наказаний и пробации.

«122 осужденных, в том числе 12 женщин, сегодня же покинут учреждения лишения свободы. Остальным 53-м осужденным, среди которых две женщины, наказание было сокращено в другой форме», — сказал Коридзе.

Всего Комиссия по помилованию с 13 по 20 декабря рассмотрела дела 1142 осужденных, после чего дала соответствующие рекомендации президенту, отметил он.

Комментарии