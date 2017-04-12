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Президент Грузии на Пасху помиловал 91 осужденного

16:34, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня издал указ о помиловании 91 осужденного, в числе которых четыре женщины, сообщает пресс-служба администрации президента.

Соответствующий акт помилования уже отправлен в министерство по исполнению наказаний и пробации.

«Сегодня же 62 осужденных покинут тюремные учреждения, из них три женщины. Остальным 29 осужденным облегчили оставшееся наказание на различные сроки», — пояснил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

Всего с 4 по 6 апреля комиссия по помилованию рассматривала дела 579 осужденных.

Решение относительно помилования президент принял на основе рекомендаций членов комиссии. Президент Грузии периодически издает акты о помиловании осужденных в преддверии различных праздников. Христианский мир 16 апреля будет праздновать Светлое Воскресение Христово.

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