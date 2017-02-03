Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

Президент Грузии: Поступки Зураба Жвания останутся ориентиром развития

15:52, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в день кончины бывшего премьера Зураба Жвания отметил его значительный вклад в развитие страны.

Глава государства напомнил, что Европарламент накануне принял решение об отмене визового режима между Грузией и ЕС. Он добавил, что сегодня Зураб Жвания смог бы гордиться достижениям страны.

«Сегодня, после решения Европарламента по вопросу безвизового режима с Грузией, Зураб был бы особенно счастлив. Большие дела, сделанные на протяжении короткой жизни Зураба Жвания, будут ориентиром развития и движения вперед для многих поколений», — написал Маргвелашвили на своей странице в фейсбуке.

Президент назвал Жвания выдающимся политиком и государственным деятелем нашей эпохи, а также своим другом и соратником. Маргвелашвили вспомнил о словах, которые Жвания в 1999 году произнес в Страсбурге на церемонии вступления Грузии в Совет Европы: «Я — грузин, следовательно, я — европеец».

«Эта его фраза, наверное, лучше всего отражает историческое стремление грузинского народа, которое после обретения независимости получило второе дыхание именно благодаря огромному вкладу Зураба», — отметил Маргвлашвили.

Глава государства считает уникальным вклад Жвания в процесс строительства свободной и европейской Грузии.

«Неустанные усилия Зураба и его единомышленников создали твердую основу для развития грузинского парламентаризма, демократического возрождения страны, а также для необратимости евроинтеграционных процессов Грузии», — заключил президент.

Одного из лидеров «Революции роз» Зураба Жвания обнаружили мертвым в ночь на 3 февраля 2005 года вместе с заместителем губернатора региона Квемо Картли Раулем Юсуповым на конспиративной квартире в Тбилиси. Тогда же было заявлено, что причиной гибели Жвания и Юсупова стал несчастный случай — отравление угарным газом из-за неисправной работы отопительного прибора.

Комментарии

Related Articles

  • Курс лари к доллару и евро укрепился

    Курс лари к доллару и евро укрепился

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. В результате торгов 3 февраля лари немного укрепился по отношению к доллару и евро. Согласно новому курсу, установленному Национальным банком Грузии на завтра,  1 доллар стоит 2.68 лари, что на 2.36 тетри меньше по сравнению с действующим сегодня курсом. Также согласно новому курсу, 1 евро стоит 2.8806 лари.  По сравнению

  • В тоннеле Батуми-Кобулети загорелся трейлер

    В тоннеле Батуми-Кобулети загорелся трейлер

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. На дороге Батуми-Кобулети, в тоннеле загорелся грузовой трейлер, —  сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. Начато следствие по второй части статьи 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает порчу или уничтожение чужого имущества и предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех

  • У сгоревшего «Детского мира» задержаны двое протестующих

    У сгоревшего «Детского мира» задержаны двое протестующих

    ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Акция протеста у сгоревшего в Тбилиси торгового центра «Детский мир» завершилась противостоянием с полицией и задержанием двух митингующих. С самого утра на Вокзальной площади собрались пострадавшие в результате пожара торговцы. Они настаивали на встрече с представителями мэрии и администрацией рынка. Часть протестующих требовала, чтобы им разрешили войти в аварийное здание

154
Followers
43.5K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия