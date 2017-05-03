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Президент Грузии поздравил журналистов с днем свободы прессы

15:24, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил журналистов страны со Всемирным днем свободы прессы, поблагодарив их за работу и пожелав успехов в будущей деятельности.

Всемирный день свободы прессы (печати) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Дата провозглашена Генеральной ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года.

«На протяжении лет своим профессионализмом, упорством и энтузиазмом вы стали реальной четвертой властью. Вы смогли одновременно создать информационное поле и общественный настрой, вы смогли контролировать деятельность властей. Общественно-политическое пространство Грузии действительно зависит от вашей ежедневной работы», — сказано в заявлении Георгий Маргвелашвили.

Инициатива отмечать Всемирный день свободы прессы принадлежит представителям печати стран Африки.

Дата 3 мая выбрана неслучайно — именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой прессы африканских стран приняли «Виндхукскую декларацию», в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что свободная и независимая пресса является важнейшей составной частью любого демократического общества.

 

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