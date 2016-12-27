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Президент Грузии присоединился к новогодним общественным акциям

11:48, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа приняли участие в двух общественных акциях: в поддержку отечественных производителей и социально незащищенных детей.

В рамах акции «Покупай грузинское» президентская чета приобрела продукты на авлабарском рынке и в продуктовом магазине для своего новогоднего застолья. Кроме того, в магазине «Имери» президентская чета приобрела одежду, сшитую на фабрике в Кутаиси.

Вторая акция является сбором новогодних подарков для социально незащищенных детей. От имени администрации президента Маргвлеашвили купил чурчхелы и чичилаки – грузинское традиционное новогоднее дерево из стружек.

«Я рад, что у меня есть возможность поддержать очень правильные начинания. Я призываю к этому всех наших граждан», — сказал Маргвелашвили.

Президент поздравил всех с предстоящими праздниками.

«Хочу еще раз поздравить вас с наступающим Новым годом и напомнить, что наше самое большое богатство – наше общество и наш народ, у которых есть удивительная способность принимать правильные и добрые решения… Поддерживая друг друга, мы и сами получаем поддержку “, — подчеркнул Маргвелашвили.

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