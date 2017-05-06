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Президент Грузии приветствовал подписание Трампом нового бюджета США

16:52, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствовал подписание своим американским коллегой Дональдом Трампом консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях США, где на законодательном уровне была подтверждена территориальная целостность Грузии.

«Этим законом США защищают суверенитет и единство Грузии, а также придает особую силу политике непризнания оккупированных территорий. Согласно этому закону обе палаты Конгресса, исполнительная власть и непосредственно президент Трамп еще больше укрепили стратегическое партнерство США и Грузии», — говорится в заявлении Маргвелашвили.

Он поблагодарил власти США за поддержку, а также выразил благодарность за проделанную работу министерству иностранных дел Грузии и посольству Грузии в США.

Напомним, сегодня Трамп утвердил новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год. В бюджете есть отдельный пункт под заголовком «Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии».

Он запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона. Государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов.

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