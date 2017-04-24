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Президент Грузии провел переговоры с секретарем Совбеза Турции

15:39, Апрель 24, 2017

Фото администрация президента Грузии

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и секретарь Совета безопасности Турции Сейфуллах Хаджимюфтюоглу (Seyfullah Hacımüftüoğlu) обсудили в Тбилиси вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

На встрече присутствовали секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили и глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.

Разговор коснулся углубления сотрудничества между странами, усиления стабильности в Черноморском регионе, а также двухстороннего сотрудничества стран в сферах обороны и безопасности.

Президент Грузии поблагодарил турецкую сторону за поддержку суверенитет и территориальной целостности Грузии.

«Мы поговорили о трехсторонних встречах – совместном меморандуме советов безопасности Турции, Грузии и Азербайджана. Рассмотрели трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия в сфере безопасности, экономики и энергетики. Думаем, что в этом году состоится встреча президентов Грузии и Турции», — сказал секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили после встречи.

В рамках трехдневного визита в Тбилиси секретарь Совбеза Турции проведет встречи с министром обороны Грузии Леваном Изория, заместителем министра иностранных дел Давидом Дондуа, главой Службы внешней разведки Давидом Суджашвили, секретарем Совета государственной безопасности и управления кризисами Миндией Джанелидзе, а также с руководителями неправительственных организаций, работающих в сфере безопасности.

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